Агата Муцениеце в шелковой блузке сверкнула изящными бедрами: уединилась в вагончике и забыла про юбку

На этот раз Агате пришлось долго ждать начала съемок. Она сидела в своем гримерном вагончике. Актриса решила сделать селфи. Она была в шелковой блузке оверсайз мятного цвета. Экс-жена Прилучного задрала ножку, оголив свои бедра. Она предстала без юбки, красуясь на камеру.

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