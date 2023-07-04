Агата Муцениеце в шелковой блузке сверкнула изящными бедрами: уединилась в вагончике и забыла про юбку

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она снималась в «Закрытой школе», фильмах «Тобол» и «Честный развод». После расставания с мужем Павлом Прилучным актриса не спешит заводить новые отношения. Она стала играть в кабаре театре, похудела и начала сниматься в новых проектах. Все чаще звезда предстает в пикантных образах.
На этот раз Агате пришлось долго ждать начала съемок. Она сидела в своем гримерном вагончике. Актриса решила сделать селфи. Она была в шелковой блузке оверсайз мятного цвета. Экс-жена Прилучного задрала ножку, оголив свои бедра. Она предстала без юбки, красуясь на камеру.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она похорошела. «Ну такая красивая», «А почему без юбки?», «Даже в балахоне остается соблазнительной дивой», «Когда красоту не скрыть», — стали писать подписчики. А актриса рассказала, что спокойно живет без мужчины и не видит особой необходимости заводить отношения.