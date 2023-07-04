Бабушкина радость: Роза Сябитова предстала с подросшей внучкой на руках

Под фото с внучкой Роза Сябитова рассказала, какие колыбельные поет малышке.

«Советы от бабушки. С младенцем всегда было очень много примет. Например, если ребенок капризничал часто перед сном, то в ноги младенца клали полешко березовое и приговаривали: «Спи так крепко, как эта деревяшка». А колыбельные песни! Каждая песня имела глубокий смысл. «Сели гули на кровать, стали гули ворковать, стали гули ворковать, нашу деточку качать», - пела мамочка, качая любимое дитятко в колыбельке, оберегая каждый его вздох и каждое движение. Верили тогда мамочки, что богиня Леля стояла рядом и подсказывала сокровенные слова, но слышать их дано было только любящей матери. Под эти колыбельные засыпали мои дети, а сейчас и внучка. Может, потому что они чистые и искренние», - поделилась Роза Сябитова.