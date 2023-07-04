«Решил побаловать нас своей пиццей»: Сергей Лазарев заснял, как восьмилетний сын хозяйничает на кухне

Сергея Лазарев. Фото: соцсети звезды

Певец поделился домашними кадрами. Никита Лазарев уже готовит для родных.

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных персон в России. Артист дает концерты, ведет популярные шоу и успевает растить двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Порой он появляется с ними на праздниках, которые устраивают его друзья. Также певец возит их на море. Но иногда наследники остаются дома под присмотром бабушки. 

На этот раз Сергей приехал домой и застал Никиту за готовкой. Восьмилетний мальчик хозяйничал на кухне. Он раскатал тесто и сделал пиццу. Как настоящий кулинар, сына певица разместил ее на противени, куда заранее положил фольгу. При этом на столешнице была соблюдена чистота. Малыш заканчивал посыпать сыр. 

«С чем она будет?» – уточнил Лазарев. 

«С колбасой, с помидорами и сыром», – пояснил Никита.

«Все сам сделал. Честно сам тесто замесил. Я только колбасу купил и сыр», – поделился артист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Никита вновь решил побаловать нас своей пиццей! Сделал все сам», – написал Сергей.

Поклонники отметили, что у него растут замечательные, хозяйственные дети. Многие были в восторге от того, как мальчик готовит в своем юном возрасте. 

Читайте также