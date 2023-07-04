«Решил побаловать нас своей пиццей»: Сергей Лазарев заснял, как восьмилетний сын хозяйничает на кухне

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных персон в России. Артист дает концерты, ведет популярные шоу и успевает растить двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Порой он появляется с ними на праздниках, которые устраивают его друзья. Также певец возит их на море. Но иногда наследники остаются дома под присмотром бабушки.
На этот раз Сергей приехал домой и застал Никиту за готовкой. Восьмилетний мальчик хозяйничал на кухне. Он раскатал тесто и сделал пиццу. Как настоящий кулинар, сына певица разместил ее на противени, куда заранее положил фольгу. При этом на столешнице была соблюдена чистота. Малыш заканчивал посыпать сыр.
«С чем она будет?» – уточнил Лазарев.
«С колбасой, с помидорами и сыром», – пояснил Никита.
«Все сам сделал. Честно сам тесто замесил. Я только колбасу купил и сыр», – поделился артист.
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«Никита вновь решил побаловать нас своей пиццей! Сделал все сам», – написал Сергей.
Поклонники отметили, что у него растут замечательные, хозяйственные дети. Многие были в восторге от того, как мальчик готовит в своем юном возрасте.