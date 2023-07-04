«Решил побаловать нас своей пиццей»: Сергей Лазарев заснял, как восьмилетний сын хозяйничает на кухне

На этот раз Сергей приехал домой и застал Никиту за готовкой. Восьмилетний мальчик хозяйничал на кухне. Он раскатал тесто и сделал пиццу. Как настоящий кулинар, сына певица разместил ее на противени, куда заранее положил фольгу. При этом на столешнице была соблюдена чистота. Малыш заканчивал посыпать сыр.

«С чем она будет?» – уточнил Лазарев. «С колбасой, с помидорами и сыром», – пояснил Никита. «Все сам сделал. Честно сам тесто замесил. Я только колбасу купил и сыр», – поделился артист.

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