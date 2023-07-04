Кейт Миддлтон в блейзере мятного цвета и белоснежной юбке плиссе попала под дождь на трибуне Уимблдона

Жена принца Уильяма 4 июля посетила Уимблдон, чтобы отдать дань уважения близкому другу Роджеру Федереру на специальной церемонии. Принцесса Уэльская с 2016 года является патроном Всеанглийского теннисного клуба. Для такого случая Миддлтон облачилась в белую блузку с глубоким v-образным вырезом и струящуюся юбку плиссе. Так она обыграла теннисную юбку, так как мини ей носить нельзя.

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Поверх топа королевская особа надела блейзер мятного цвета с белыми лацканами и пуговицами Balmain, стоимостью около 222 тысячи рублей. Наряд подчеркнул точеную фигуру Кэтрин.