Кейт Миддлтон в блейзере мятного цвета и белоснежной юбке плиссе попала под дождь на трибуне Уимблдона

Кейт Миддлтон уже много лет является часть британской королевской семьи. Она демонстрирует настоящую идиллию с мужем принцем Уильямом. Пара выполняет свои королевские обязанности. Кэтрин каждый раз демонстрирует элегантные наряды. Она старается выглядеть модно, а также при этом соблюдает королевский протокол.
Жена принца Уильяма 4 июля посетила Уимблдон, чтобы отдать дань уважения близкому другу Роджеру Федереру на специальной церемонии. Принцесса Уэльская с 2016 года является патроном Всеанглийского теннисного клуба. Для такого случая Миддлтон облачилась в белую блузку с глубоким v-образным вырезом и струящуюся юбку плиссе. Так она обыграла теннисную юбку, так как мини ей носить нельзя.
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Поверх топа королевская особа надела блейзер мятного цвета с белыми лацканами и пуговицами Balmain, стоимостью около 222 тысячи рублей. Наряд подчеркнул точеную фигуру Кэтрин.
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети звезды
Добавим, что Кэтрин уделила внимание деталям. Лук дополнили туфли на шпильке и маленькая сумочка Mulberry. Во время матча начался дождик. Это могло закончится конфузом, так как легкая юбка мгновенно становится прозрачной от воды. Однако Миддлтон была с зонтиком и сразу его раскрыла, избежав неловкой ситуации. Публика была в восторге от ее элегантного летнего аутфита.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press