«Бабуля, вы кто?»: в Сети в шоке от внешнего вида резко постаревшей звезды сериала «СашаТаня» Валентины Рубцовой

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», 45-летняя Валентина Рубцова никогда не стеснялась своей внешности. Она - одна из редкого числа знаменитостей, которые не используют никаких современных фишек, чтобы приукрасить действительность и выглядеть на фото лучше, чем в жизни.

Валентина Рубцова размещает в микроблоге снимки, которые не подвергает предварительно никаким обработкам. Вот и на этот раз она предстала без макияжа и фильтров. Но вместо похвалы за смелость нарвалась на критику внешности. Подписчики сочли, что Валентина Рубцова постарела.

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