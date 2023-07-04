Любовь Успенская раскрыла секрет – как влюбить в себя мужчину

Певица Любовь Успенская отправилась на отдых вместе с дочерью, Татьяной Плаксиной. По некоторым данным, они улетели в Турцию. Во всяком случае – на море. На вопрос, не собирается ли Любовь Успенская заводить там курортный роман, певица отмахнулась: по ее словам, это все ей давно надоело.

«Курортные романы... Это пусть лучше Танечка развлекается. Я уже так нахавалась этих курортных романов, и не только: и замужеств, и случайных связей, поэтому я, честно говоря, хочу отдыхать от этого», - призналась певица.

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Она поделилась, кроме того, своим мастер-классом по завоеванию мужских сердец.