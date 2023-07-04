Ольга Бузова показала, как выглядит по утрам: никакого макияжа, пополневшее тело прикрыла полотенцем

Ольга Бузова уже 19 лет снимается для телевизионных шоу. Она стала известной телеведущей в стране. Порой блондинка предстает в смелых образах не только перед камерой. Она в свои 37 лет старается всегда выглядеть броско. Артистка привыкла подчеркивать свои достоинства. Но недавно она поправилась и теперь старается носить наряды, корректирующие формы.
На этот раз Ольга прилетела в Африку. Она проводит время на съемках проекта. С собой артистка взяла купальники и летние наряды. Однако 4 июля утром она решила покрасоваться на камеру. Телеведущая предстала без макияжа. Она разделась и прикрыла свои прелести лишь одним полотенцем. Бузова доверилась эксперту, которая сделала ей маску и обработала кожу лица специальным аппаратом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет.
«Ну тут прям милашка», «Классно, когда нет этой тонны штукатурки», «Ой, а одежды нет?», «Опять голая», «Вообще не меняется», «Чтобы не было щечек, надо меньше кушать», — стали писать подписчики.