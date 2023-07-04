Ольга Бузова показала, как выглядит по утрам: никакого макияжа, пополневшее тело прикрыла полотенцем

На этот раз Ольга прилетела в Африку. Она проводит время на съемках проекта. С собой артистка взяла купальники и летние наряды. Однако 4 июля утром она решила покрасоваться на камеру. Телеведущая предстала без макияжа. Она разделась и прикрыла свои прелести лишь одним полотенцем. Бузова доверилась эксперту, которая сделала ей маску и обработала кожу лица специальным аппаратом.

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