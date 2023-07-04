Севастьянова в кожаном корсете сдавила пышные округлости: забыв про юбку, оголила свои «спелые булочки»

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. В ее копилке множество наград, даже олимпийское золото. Она продолжает держать себя в форме. На этот раз Каролина приехала в Москву. Она то и дело предстает в дерзких образах. Звезда привыкла подчеркивать свои достоинства.
На новом фото Каролина позировала в кожаном корсете. Она сдавила свои пышные полушария груди. Гимнастка забыла про юбку, подчеркнув ножки колготками с принтом. Она игриво продемонстрировала свои округлые бедра. Спортсменка одну ножку согнула в коленке, продемонстрировав соблазнительные изгибы фигуры.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, что за дива», «Ноги просто бесконечные», «Прекрасное видение», «Смотришь — и слюнки текут», «Юбка испарилась?», «Формы просто бесподобные», «Красота — страшная сила», — стали писать подписчики.