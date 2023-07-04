Севастьянова в кожаном корсете сдавила пышные округлости: забыв про юбку, оголила свои «спелые булочки»

На новом фото Каролина позировала в кожаном корсете. Она сдавила свои пышные полушария груди. Гимнастка забыла про юбку, подчеркнув ножки колготками с принтом. Она игриво продемонстрировала свои округлые бедра. Спортсменка одну ножку согнула в коленке, продемонстрировав соблазнительные изгибы фигуры.

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