Преобразившаяся Виктория Боня в белой мини-юбке задрала ножку, засветив свое белье: народ ахнул

Недавно Боня сделала новую стрижку. Она захотела укоротить волосы еще сильнее. На этот раз светская львица предстала с очень коротким каре. Она позировала в топике и мини-юбке белого цвета. Телеведущая села на пол и задрала ногу, сверкнув бельем. Виктория похвасталась свей преобразившейся внешностью. Она показала точеную фигуру.

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