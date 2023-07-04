Преобразившаяся Виктория Боня в белой мини-юбке задрала ножку, засветив свое белье: народ ахнул

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она уже длительное время живет в Монако. Светская львица растит дочку Анджелину. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом у нее были романы, но ни один не перерос во что-то серьезное. В 43 года она не перестает следить за фигурой и может похвастаться моложавой внешностью.
Недавно Боня сделала новую стрижку. Она захотела укоротить волосы еще сильнее. На этот раз светская львица предстала с очень коротким каре. Она позировала в топике и мини-юбке белого цвета. Телеведущая села на пол и задрала ногу, сверкнув бельем. Виктория похвасталась свей преобразившейся внешностью. Она показала точеную фигуру.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами.
«Мне нравиться, появился стиль!», «Свежо», «Ох ты, неожиданно! Сейчас многие такую делают. Хорошо», «Стильная сразу», «Фигурка шикарная», «Какой образ», «Прям модель», «Вы вообще другая с такой стрижкой... Мне очень нравится, вам очень идет», — стали писать подписчики.