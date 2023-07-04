Готовится выйти на лед на протезах: Роман Костомаров поделился видео изнурительной тренировки — не щадит себя

Известный спортсмен, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров восстанавливается после тяжелой и продолжительной болезни, в результате которой он остался без ног и кистей рук.

Роман Костомаров поделился в микроблоге новым видео, которым запечатлено, как он изнуряет себя тренировками на протезах. Очевидно, что Роман Костомаров поставил перед собой цель вернуться в былую форму.

Не исключено, что он готовится вернуться на лед, как ранее и говорили его друзья, зная о его характере победителя. Роман Костомаров дал понять, что тренировки помогают ему отвлечься от тяжелых мыслей.

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