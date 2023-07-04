«Где ты, девочка?»: Анна Нетребко в шортиках в гавайском стиле щегольнула с сыном в Италии, показав точеную фигуру

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных оперных певиц в мире. Зачастую артистка отправляется в длительные путешествия. Она не скрывает, что любит наряды. В каждой квартире звезды есть огромная гардеробная. И в поездки она берет с собой десятки нарядов. На этот раз дива путешествует по Италии.
На этот раз Анна предстала на острове Изола-Белла. Она посетила местные сады и роскошный замок. Певица облачилась в костюм в гавайском стиле с шортами. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Артистка сделала акцент на загорелых ногах. Она показала красочные кадры с итальянского острова.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Где ты, девочка? В ракушках пол», — написала она.
Вместе с Анна насладился видами ее 14-летний сын Тьяго. Парень стал уже выше мамы. Поклонники были поражены тому, как вырос наследник певицы. Многие осыпали звездную семью комплиментами. «Красивые мама и сын в красивых местах», «Какой хороший сынок у вас! Такой приятный парень!», «А Тиша уже маму обогнал! Как быстро растут дети!» — написали подписчики.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды