«Где ты, девочка?»: Анна Нетребко в шортиках в гавайском стиле щегольнула с сыном в Италии, показав точеную фигуру

На этот раз Анна предстала на острове Изола-Белла. Она посетила местные сады и роскошный замок. Певица облачилась в костюм в гавайском стиле с шортами. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Артистка сделала акцент на загорелых ногах. Она показала красочные кадры с итальянского острова.

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