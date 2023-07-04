Брутян в струящихся брюках и жакете не по размеру скрыла изъяны фигуры: Прилучный залюбовался женой

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Порой она появляется в фильмах и сериалах. А в 2022 году актриса стала женой Павла Прилучного. Их роман развивался очень стремительно. А весной этого года у пары родился сын Микаэль. Теперь они привыкают к новой роли. Однако у Павла уже есть дети от первого брака, сын Тимофей и дочка Мия.
На этот раз звезда сериала «Мажор» решил развеяться с супругой. Они устроили романтическое свидание, поехав в роскошный ресторан с необычной подачей блюд. Пара насладилась целым представлением. Для такого случая Брутян облачилась в топик с кружевом, струящиеся белые брюки и жакет не по размеру, чтобы скрыть изъяны фигуры.
Она пытается вернуться в форму после родов, но еще не достигла цели. Павел стал ее снимать, залюбовавшись супругой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она обладает утонченным вкусом. Другие заметили, что Прилучный давно не был таким счастливым. «Оу, какие вы милые», «Очень стильно», «Кажетесь очень счастливыми», «До сих пор влюблены, видно по глазам», — стали писать пдписчики.