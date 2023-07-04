Брутян в струящихся брюках и жакете не по размеру скрыла изъяны фигуры: Прилучный залюбовался женой

На этот раз звезда сериала «Мажор» решил развеяться с супругой. Они устроили романтическое свидание, поехав в роскошный ресторан с необычной подачей блюд. Пара насладилась целым представлением. Для такого случая Брутян облачилась в топик с кружевом, струящиеся белые брюки и жакет не по размеру, чтобы скрыть изъяны фигуры.

Она пытается вернуться в форму после родов, но еще не достигла цели. Павел стал ее снимать, залюбовавшись супругой.

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