Ксения Бородина в купальнике обнажила свои округлые бедра: села «сдобой» на причал, подставив солнцу прелести

На этот раз Ксения устроила себе отпуск. Она с подругами прилетела в Турцию. Телеведущая решила провести время на курорте. Она покрасовалась в черном мини-бикини. Артистка оголила свои прелести. Она показала не только плоский живот, но и свои упругие бедра. Бородина предстала без макияжа и укладки. Она подставила свои прелести солнцу.

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