Ксения Бородина в купальнике обнажила свои округлые бедра: села «сдобой» на причал, подставив солнцу прелести

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести популярное шоу «Дом-2». Все чаще телеведущая появляется на светских раутах. Она тратить деньги на наряды и путешествия. В 40 лет Ксения старается держат себя в форме. Она признавалась, что у нее есть возлюбленный. Однако свои отношения звезда не афиширует.
На этот раз Ксения устроила себе отпуск. Она с подругами прилетела в Турцию. Телеведущая решила провести время на курорте. Она покрасовалась в черном мини-бикини. Артистка оголила свои прелести. Она показала не только плоский живот, но и свои упругие бедра. Бородина предстала без макияжа и укладки. Она подставила свои прелести солнцу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну очень классная», «Какие формы», «Шикарная фигура в 40 лет», «Без макияжа видно, что уже не молодая», «До чего красивая», «Когда женщина одинока, стоит ждать такой контент», «Как же прекрасна», «И родила двоих», — стали писать пользователи Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды