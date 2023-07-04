«Я не пойду»: Волочкова воссоединилась с дочерью, которая не пригласила ее на выпускной

Балерина Анастасия Волочкова встретилась с дочерью Ариадной после скандала с выпускным девушки.
Напомним, 17-летняя наследница Волочковой не пригласила мать на выпускной в школу. Однако Анастасия Волочкова нашла в себе силы помириться с дочкой. Ариадна навестила родительницу вместе с бойфрендом.
«Да у меня прекрасные отношения с дочкой! Почему все хотят поссорить меня с моей дочкой?», – отметила артистка.
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«Ну вот такой возраст у человека! Не захотела – и не захотела, что здесь такого? Я не пойду на выпускной. Это не главное, мне это ни к чему. Не придаю никакого значения выпускному и другим моментам – это такие мелочи!», – добавила балерина в интервью teleprogramma.pro.