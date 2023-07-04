Ирина Шейк в топике с голой спиной вышла на подиум на Неделе моды в Париже: блеснула грудью без лифчика

На днях Ирина приехала в Париж. Она стала лицом известного французского бренда Alaïa. Модель приняла участие в съемках промо-фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции. Она дефилировала в черном комбинезоне с корсетом, украшенным булавками. Шейк подчеркнула свои точеные изгибы фигуры. Стилисты собрали ее волосы в конский хвост, а визажисты нанесли выразительный макияж с акцентом на серые тени и блеск для губ оттенка мокко.

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