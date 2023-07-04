Ирина Шейк в топике с голой спиной вышла на подиум на Неделе моды в Париже: блеснула грудью без лифчика

Ирина Шейк большую часть жизни занимается развитием карьеры. Она стала одной из самых успешных топ-моделей в мире. В этом году Ирина не раз привлекала к себе внимание. Она участвует в модных показах и фотосессиях. Наряды знаменитости каждый раз удивляют народ откровенностью. В 37 лет она держит себя в идеальной форме.
На днях Ирина приехала в Париж. Она стала лицом известного французского бренда Alaïa. Модель приняла участие в съемках промо-фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции. Она дефилировала в черном комбинезоне с корсетом, украшенным булавками. Шейк подчеркнула свои точеные изгибы фигуры. Стилисты собрали ее волосы в конский хвост, а визажисты нанесли выразительный макияж с акцентом на серые тени и блеск для губ оттенка мокко.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Затем Ирина переоделась. Она устроила дефиле, отказавшись от макияжа. Модель сочетала белый обтягивающий топ с открытой спиной и черные мешковатые брюки. Она украсила голову черной круглой шляпкой. Шейк показала свою грудь без лифчика под тонкой тканью. Она с безмятежным лифом прошлась перед камерой. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда.