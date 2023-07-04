Наталья Рудова в крохотном платье сверкнула «сладкими дыньками»: без пуш-ап наряд предательски сползает вниз

На этот раз Наталья решила принарядиться для прогулки. Она облачилась в крохотное платье в стиле бэби-долл. Актриса подчеркнула свои длинные ноги. При этом декольте на хлипки завязках позволило ей засветить грудь. Рудова вместе с подругой прошлась по Патриаршим прудам. Прохожие заглядывались на блондинку в наряде без лифчика.

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