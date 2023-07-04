Наталья Рудова в крохотном платье сверкнула «сладкими дыньками»: без пуш-ап наряд предательски сползает вниз

Наталья Рудова снялась во многих фильмах и сериалах: «Татьянин день», «Бихэппи», «Жизнь по вызову». Она зачастую представала без одежды или в пикантных постельных сценах. В свои 39 лет блондинка держит себя в форме. Однако о личной жизни артистка всегда умалчивает, чем удивляет своих фанатов. Этим летом звезда успела похудеть и пополнить гардероб.
На этот раз Наталья решила принарядиться для прогулки. Она облачилась в крохотное платье в стиле бэби-долл. Актриса подчеркнула свои длинные ноги. При этом декольте на хлипки завязках позволило ей засветить грудь. Рудова вместе с подругой прошлась по Патриаршим прудам. Прохожие заглядывались на блондинку в наряде без лифчика.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Одни отметили, что Наталья смотрится привлекательно. Другие упрекнули звезду в том, что она носит наряды не по возрасту. «И зачем так ходить? Словно украли платье у школьницы», «Какая фигурка», «Грудь тут на первом плане», «Прям куколка», «Не ваш наряд, прям грудь не помещается», — стали писать в Сети.