Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он стал богатым и знаменитым. После выхода сериала «Мажор» его популярность только растет. Он развелся с Агатой Муцениеце, которая родила от него двоих детей. А в 2022 году актер снова женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. Не так давно у пары родился сын Микаэль.
В последнее время Брутян нянчилась с малышом, порой не спала ночами. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому актриса находит время на спорт и шопинг. А 3 июля супруги решили устроить романтический вечер. Прилучный привел возлюбленную в роскошный ресторан, где каждое блюдо — часть спектакля. При этом они шутили и не переставали нежничать на публике. Павел теребил руку жены.
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«Не забывайте в отношениях про романтику», – заявила Брутян.
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Прилучный рядом с новой женой выглядит более спокойным и счастливым. А вот сын, по всей видимости, остался дома с родней. С ним любят сидеть бабушки. А вот от нянек пара отказалась.