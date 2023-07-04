Прилучный и Брутян устроили романтическое свидание: понежничали на публике, а сын — остался дома

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Звезда сериала «Мажор» привел жену в роскошный ресторан.

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он стал богатым и знаменитым. После выхода сериала «Мажор» его популярность только растет. Он развелся с Агатой Муцениеце, которая родила от него двоих детей. А в 2022 году актер снова женился. Его избранницей стала коллега с армянскими корнями Зепюр Брутян. Не так давно у пары родился сын Микаэль. 

В последнее время Брутян нянчилась с малышом, порой не спала ночами. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому актриса находит время на спорт и шопинг. А 3 июля супруги решили устроить романтический вечер. Прилучный привел возлюбленную в роскошный ресторан, где каждое блюдо — часть спектакля. При этом они шутили  и не переставали нежничать на публике. Павел теребил руку жены. 

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«Не забывайте в отношениях про романтику», – заявила Брутян.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Прилучный рядом с новой женой выглядит более спокойным и счастливым. А вот сын, по всей видимости, остался дома с родней. С ним любят сидеть бабушки. А вот от нянек пара отказалась.

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