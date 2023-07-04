В последнее время Брутян нянчилась с малышом, порой не спала ночами. При этом ей помогают бабушки и муж, поэтому актриса находит время на спорт и шопинг. А 3 июля супруги решили устроить романтический вечер. Прилучный привел возлюбленную в роскошный ресторан, где каждое блюдо — часть спектакля. При этом они шутили и не переставали нежничать на публике. Павел теребил руку жены.

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