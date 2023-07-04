Лопырева в мини-бикини встала на четвереньки, оттопырив свои подрумяненные «булочки» на пляже: никакого стеснения

На этот раз Лопырева предстала в мини-бикини. Она нежилась под навесом со шторами. Блондинка встала на четвереньки, выпятив свой тыл. Модель решила показать свои округлые бедра. При этом она лакомилась фруктами. Виктория прикрыла грудь, но обнажила плоский живот.

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