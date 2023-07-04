Лопырева в мини-бикини встала на четвереньки, оттопырив свои подрумяненные «булочки» на пляже: никакого стеснения

Виктория Лопырева уже много лет развивается как телеведущая, модель и бизнесвумен. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» даже 20 лет спустя не перестает держать себя в форме. На вечеринках блондинка зачастую предстает в роскошных платьях. Она недавно устроила себе отпуск, улетев в Турцию, где неустанно загорает.
На этот раз Лопырева предстала в мини-бикини. Она нежилась под навесом со шторами. Блондинка встала на четвереньки, выпятив свой тыл. Модель решила показать свои округлые бедра. При этом она лакомилась фруктами. Виктория прикрыла грудь, но обнажила плоский живот.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие осыпали Викторию комплиментами. «Ну это роскошно», «Какая же красотка», «Тут фигурка кошечки», «Очень манкие формы», «Фигурка ангельская», «И даже сказать нечего», «Блондинка с формами богини», — стали писать подписчики.