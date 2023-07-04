Самбурская в купальнике блеснула шаровидной грудью в бассейне: упругие «поплавки» оказались на поверхности

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру. Она стала известной благодаря сериалу «Универ». Потом актриса также открыла в себе вокальный талант и стала давать концерты. Примечательно, что в свои 36 лет она не замужем. При этом артистка делает все, чтобы привлекательно выглядеть: занимается спортом, носит женственные наряды.
На этот раз Настасья решила поехать в место, где ей помогают справится с бессонницей. Она выложила видео, где в белье плавает в бассейне с утяжелителями на ногах. Женщина придерживала ее и укачивала прямо в воде. Актриса засветила свою вздыбившуюся грудь в тугом лифе. Она доверилась полностью эксперту, закрыв глаза и расслабившись.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие в очередной раз поразились тому, в какой форме находится Самбурская. «Такая фигурка точеная», «Ох, какое декольте», «Как два поплавка», «Красивая невозможно», «Ну просто глаз не оторвать», «Как вы так плаваете на поверхности не двигаясь?», «Ого, какая вы стройняшка», — стали писать в Сети.