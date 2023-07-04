Самбурская в купальнике блеснула шаровидной грудью в бассейне: упругие «поплавки» оказались на поверхности

На этот раз Настасья решила поехать в место, где ей помогают справится с бессонницей. Она выложила видео, где в белье плавает в бассейне с утяжелителями на ногах. Женщина придерживала ее и укачивала прямо в воде. Актриса засветила свою вздыбившуюся грудь в тугом лифе. Она доверилась полностью эксперту, закрыв глаза и расслабившись.

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