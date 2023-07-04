Дразнит жену Прилучного: Муцениеце с кудрями и в платье с откровенным декольте сверкнула своими упругими «мячиками»

3 июля Агата отправилась на съемки. Она провела день с Натальей Земцовой. Актриса облачилась в платье с черным корсетом с баской. Она засветила свою грудь в очень смелом декольте. Муцениеце сделали укладку с мелкими кудрями. Ранее ее за такую прическу критиковали и даже винили в том, что она подражает жене Прилучного. Звезда над этим посмеялась и сделала заявление вместе с Земцовой. Они отметили, что это шок контент.

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