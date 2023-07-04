Дразнит жену Прилучного: Муцениеце с кудрями и в платье с откровенным декольте сверкнула своими упругими «мячиками»

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Ее армия поклонников только растет. Она снялась в «Закрытой школе», фильме «Честный развод» и разных шоу. Актриса пережила развод с Палом Прилучным. Она стала еще более востребованной, похудела и даже получила роль в кабаре театре. И пока артистка строит карьеру, ее бывший избранник женился на Зепюр Брутян и обзавелся третьим ребенком.
3 июля Агата отправилась на съемки. Она провела день с Натальей Земцовой. Актриса облачилась в платье с черным корсетом с баской. Она засветила свою грудь в очень смелом декольте. Муцениеце сделали укладку с мелкими кудрями. Ранее ее за такую прическу критиковали и даже винили в том, что она подражает жене Прилучного. Звезда над этим посмеялась и сделала заявление вместе с Земцовой. Они отметили, что это шок контент.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, наша любимая», «Какие формы», «Просто куколка» «Вам идут кудри! На все плевать», «Кто кому еще подражает», «Агата, какая вы красотка», «Наша сногсшибательная бэйба», «Ну формы бросаются в глаза», — стали писать в Сети.