Ошарашила народ: Нюша выложила пикантные кадры из ванной комнаты, обнажив свои манкие округлости

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать песни. После вторых родов ей пришлось взять паузу. Теперь артистка растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она предпочитает жить в Дубае. Певица несколько месяцев занималась спортом, чтобы похудеть. Теперь она снова щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Нюша выложила пикантные кадры. Она облачилась в мини-бикини, оголив свои прелести. Сначала певица красовалась в уличном душе, виляя бедрами. Потом она уже позировала в ванной комнате. Артистка стала руками ласкать свои тело. Она показала свои изящные изгибы фигуры. Звезда была без макияжа и с влажными волосами.
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«I am special. Если ты тоже. Ставь лайк. Будем сегодня любить себя», – заявила она.
На этот раз поклонники были впечатлены. Многие осудили певицу за такие кадры. «Бритни ее видать укусила», «Скоро без одежды выйдешь», «Зачем ты это делаешь?», «Ну очень вульгарно», «Родила двоих! Фигура шикарная», «Кому-то доказывает, что лучше», — стали писать в Сети.