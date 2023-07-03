Наталья Рудова в майке на голое тело сверкнула напряженными «вишенками»: юбка спадает с постройневших бедер

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Она порой предстает в смелых образах не только перед камерой. В свои 39 лет актриса не перестает следить за фигурой. Блондинка занимается спортом, чтобы быть в форме. И недавно она призналась, что сгоняет набранные килограммы.
На этот раз Рудова решила снять домашнее видео. Она похвасталась тем, как выглядит. Актриса в майке на голое тело засветила интимные прелести. Она оголила живот с рельефными впадинками. Блондинка руками придерживала мини-юбку, которая спадала с ее постройневших бедер. Наталья с улыбкой демонстрировала фигуру.
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«Продолжаю худеть», – написала Наталья.
Многие осыпали ее комплиментами. Поклонники отметили, что она уже находится в роскошной форме. «Ну тут есть на что посмотреть», «До чего красивый живот», «А лифчик вообще не носите?», «Как это смело», «Красивая до безумия», — стали писать в Сети.