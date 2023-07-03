Анна Седокова в мини-бикини обнажила свои ядреные бедра на глазах мужа: мокрые трусики прилипли к «сдобе»

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Артистка не так давно вернулась в Майами. Певица проводит время с детьми и молодым мужем Янисом Тиммой. Она не перестает делиться пикантными кадрами. В свои 40 лет экс-участница «ВИА Гры» держит себя в форме, подчеркивая свои манкие формы.
На этот раз Анна решила поделиться горячим видео. Она поплескалась в бассейне с мужем. Певица облачилась в мини-бикини. Тимма поднял ее над водой и закружил в своих объятиях. Артистка оголила свои пышные ягодицы, к которым прилипли мокрые стринги. Седокова страстно поцеловалась со своим возлюбленным. Она показала свои формы со всех сторон.
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«Happy birthday my love! Я знаю только лучшее в тебе», — написала Анна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что кадры получились очень пикантными. «Как красиво!», «Какая пара», «Не могу, какие классные», «Фигура просто прелесть», «Смотришь и пускаешь слюнки», — стали писать подписчики.