Это шедевр: 40-летняя Алсу в черном платье в пол с разрезом козырнула безупречной фигурой на свадьбе друзей

На этот раз Алсу посетила свадьбу друзей. Она для такого случая выбрала монохромный образ. Певица в черном платье в пол с акцентом на талии и разрезом предстала на торжестве. Лук дополнили длинные серьги, ожерелье и браслет. В руках она держала крохотную сумку с перьями. Звезда решила распустить волосы, сделав романтичную укладку.

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