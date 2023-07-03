Это шедевр: 40-летняя Алсу в черном платье в пол с разрезом козырнула безупречной фигурой на свадьбе друзей

На этот раз Алсу посетила свадьбу друзей. Она для такого случая выбрала монохромный образ. Певица в черном платье в пол с акцентом на талии и разрезом предстала на торжестве. Лук дополнили длинные серьги, ожерелье и браслет. В руках она держала крохотную сумку с перьями. Звезда решила распустить волосы, сделав романтичную укладку.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«На очень красивой свадьбе друзей», — написала певица.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Алсу. Ее осыпали комплиментами. «Как тебе идет эта фигура и лицо», — заявила жена Гарика Мартиросяна Жанна. «Красиво, элегантно и стильно! Как статуэтка!», «Эталон красоты и женственности!», «Когда скромность, внешняя и внутренняя красота гармоничны — это уже шедевр», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды