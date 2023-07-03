«А без трусов модно ходить?»: Валя Карнавал в откровенных брюках сверкнула своим упругим тылом на улице

На днях Валя выступила в Санкт-Петербурге. Она стала участницей VK Fest. Блогерша для такого случая выбрала очень смелый наряд. Она щегольнула в прозрачной блузке и просвечивающих брюках с разрезами по бокам. Артистка показала свои прелести фигуры прямо на улице. Карнавал игриво повиляла бедрами перед камерой.

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