«А без трусов модно ходить?»: Валя Карнавал в откровенных брюках сверкнула своим упругим тылом на улице

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она снимает ролики для соцсетей, а также поет. Порой юная артистка предстает на публике в смелых нарядах. После расставания с женихом Сашей Стоуном она стала чаще делиться личными кадрами. Артистка то и дело хвастается своими формами. За последние месяцы она постройнела.
На днях Валя выступила в Санкт-Петербурге. Она стала участницей VK Fest. Блогерша для такого случая выбрала очень смелый наряд. Она щегольнула в прозрачной блузке и просвечивающих брюках с разрезами по бокам. Артистка показала свои прелести фигуры прямо на улице. Карнавал игриво повиляла бедрами перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие были впечатлены ее фигурой. Однако смелый лук некоторые подвергли критике. «А без трусов сейчас модно ходить?», «Валентина крашиха», «Видно, что переживает расставание», «Показала, что потерял Стоун», «Что так много хейта? Она красотка», «Видно все! Ой, ужас», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды