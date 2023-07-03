Клава Кока в шелковой юбке повиляла «крепким орехом»: походка от бедра заворожила парней

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Певица теперь регулярно устраивает концерты. на публике она предстает в пикантных образах, которые подчеркивают ее достоинства. Блондинка недавно отдохнула в Турции, где козырнула своими формами. Звезда накануне выступила в Санкт-Петербурге, впечатлив народ.
На этот раз Клава выбрала особенно соблазнительный образ для съемки. Певица щегольнула в шелковой юбке макси, которая подчеркнула изгибы ее фигуры, и лифе с тесемками. Она оголила свой живот и упругие полушария груди. Артистка продефилировала по сцене, показав округлые выпуклости. Кока свела с ума парней своей походкой от бедра.
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Поклонники осыпали комплиментами Клаву. Многие отметили, что она обладает не только обаянием, но и привлекательными формами. «Да, орех роскошный», «Когда костюм сидит идеально», «Русалочка», Очень аппетитная фигурка«, «Ох, что за чикуля», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды