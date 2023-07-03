Клава Кока в шелковой юбке повиляла «крепким орехом»: походка от бедра заворожила парней

На этот раз Клава выбрала особенно соблазнительный образ для съемки. Певица щегольнула в шелковой юбке макси, которая подчеркнула изгибы ее фигуры, и лифе с тесемками. Она оголила свой живот и упругие полушария груди. Артистка продефилировала по сцене, показав округлые выпуклости. Кока свела с ума парней своей походкой от бедра.

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