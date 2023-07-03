Наталья Рудова натянула пудровый топик на манкие «бугры страсти» — будоражущий вид

На этот раз Наталья предстала в тугих лосинах. Она натянула пудровый топик на свои упругие округлости. Артистка предпочла похвастаться своим плоским животом. Она также сверкнула своими пышными полушариями груди. Волосы струились вниз и впадали прямо в ложбинку. Рудова выложила это горячее селфи, сделанное в рамках шоу «Выжить в Дубае».

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