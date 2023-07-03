Наталья Рудова натянула пудровый топик на манкие «бугры страсти» — будоражущий вид

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру и зачастую предстает перед камерой практически без одежды. В свои 39 лет блондинка делает все, чтобы держать себя в форме. Она и в обычной жизни любит носить откровенные наряды. Недавно звезда побывала на съемках в Дубае, где впечатлила своим внешним видом.
На этот раз Наталья предстала в тугих лосинах. Она натянула пудровый топик на свои упругие округлости. Артистка предпочла похвастаться своим плоским животом. Она также сверкнула своими пышными полушариями груди. Волосы струились вниз и впадали прямо в ложбинку. Рудова выложила это горячее селфи, сделанное в рамках шоу «Выжить в Дубае».
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что она обладает идеальными формами. «Ох, вот это девушка», «Прям бесподобно», «Формы сочные», «Ну такая сногсшибательная», «Декольте прям манит», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.