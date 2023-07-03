Дочь Юдашкина с внучкой модельера отметилась в Вашингтоне: усадила на ручки малышку, которая растет копией дедушки

На этот раз Галина успела провести время в Нью-Йорке, а теперь она приехала в Вашингтон. Бизнесвумен решила поделиться кадрами из парка. Она устроила променад у Белого дома. Дочка модельера была в джинсах с высокой посадкой и майке. Рядом были сыновья Аркадий и Анатолий, которые заметно подросли. Юдашкина взяла на руки кроху-дочку Агату Ариеллу. Малышка была в шортиках и блузке.

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