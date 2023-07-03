Уже не шальная императрица: куда пропала Ирина Аллегрова

Исполнительница известного хита про шальную императрицу Ирина Аллегрова пропала с голубых экранов уже как несколько лет. Поклонники волнуются — где же на самом деле живет их любимая певица и чем занимается.

В отличие от своих коллег, Аллегрова не появляется на концертах, не приходит на ток-шоу. А все потому, что она сама решила уйти на пенсию. Говорит, устала.

Аллегрова согласна выступить на корпоративе минимум за 12 миллионов рублей. Такой ценник певица выставила не случайно — чтобы отсеять лишнее. Ей будет достаточно 1–2 концертов в год для того, чтобы нормально жить.

Живет Аллегрова в своем доме в Подмосковье. Она не вмешивается ни в какие баталии коллег и чувствует себя прекрасно.

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