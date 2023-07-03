«Какой срам! Прикройся!»: Валя Карнавал в прозрачной блузке обнажила свои шаровидные прелести, ошеломив публику

Валя Карнавал уже давно завоевала любовь публики. Она снимает ролики для соцсетей и записывает песни. Миллионы фанатов следят за ее жизнью. Артистка также зачастую носит дерзкие наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Примечательно, что она рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого звезда похудела и стала чаще выходить в свет.
На этот раз Карнавал решила выступить на VK Fest. Она выбрала очень смелый образ для такого случая. Певица предстала в брюках с разрезами по бокам на завязках и прозрачную блузку. Она подчеркнула свои точеные формы. Артистка обнажила шаровидную грудь в лифчике без пуш-ап. Она козырнула своими формами на глазах публики.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. Однако некоторые ее раскритиковали. «А без трусов сейчас модно ходить?», «Ты перед детьми выступаешь, можно было бы и поприличнее одеться», «Огненная девушка!», «Обязательно в прозрачное одеваться?», «Какой срам! Прикройся!» — прокомментировали пост подписчики.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды