«Какой срам! Прикройся!»: Валя Карнавал в прозрачной блузке обнажила свои шаровидные прелести, ошеломив публику

На этот раз Карнавал решила выступить на VK Fest. Она выбрала очень смелый образ для такого случая. Певица предстала в брюках с разрезами по бокам на завязках и прозрачную блузку. Она подчеркнула свои точеные формы. Артистка обнажила шаровидную грудь в лифчике без пуш-ап. Она козырнула своими формами на глазах публики.

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