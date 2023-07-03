«Клубника-бомба»: толстушка Катя Токарева из «Дома-2» показала рыхлое тело в бикини — фигура женщины, которая не сидит на диетах

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева год назад впервые стала мамой. Беременность и роды превратили стройную Катю Токареву в толстушку. Пока Катя Токарева не намерена возвращаться в добеременные формы.

Судя по всему, она нравится себе в теле пышной дамы. В микроблоге Катя Токарева, с недавних пор переехавшая на ПМЖ в США, поделилась видео. В кадре она запечатлена на берегу океана облаченной в черное бикини. На видео отлично видно рыхлое тело Кати Токаревой, которая сама себе кажется бомбой.

«Клубника-бомба, честно говоря» — этой фразой из песни Хасбуллы Магомедова Катя Токарева сопроводила кадры со своим участием.

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