«Клубника-бомба»: толстушка Катя Токарева из «Дома-2» показала рыхлое тело в бикини — фигура женщины, которая не сидит на диетах

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева год назад впервые стала мамой. Беременность и роды превратили стройную Катю Токареву в толстушку. Пока Катя Токарева не намерена возвращаться в добеременные формы.
Судя по всему, она нравится себе в теле пышной дамы. В микроблоге Катя Токарева, с недавних пор переехавшая на ПМЖ в США, поделилась видео. В кадре она запечатлена на берегу океана облаченной в черное бикини. На видео отлично видно рыхлое тело Кати Токаревой, которая сама себе кажется бомбой.
«Клубника-бомба, честно говоря» — этой фразой из песни Хасбуллы Магомедова Катя Токарева сопроводила кадры со своим участием.
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Подписчики отреагировали на увиденное по-разному. Кому-то понравились новые формы Кати Токаревой, а кто-то прямо заявил, что она превратилась в жирного тюленя.
«Все отлично, Катя! Фигура женщины, которая не мучает себя диетами и спортом. Купальник хорошо подобран. Зря не хотела сразу выставлять», «Подумаешь, чуть поправилась, это все решаемо. Смотритесь отлично, ничего критически страшного нет», «Катюха, ты чего так поправилась-то? На «Доме-2» такая стройная красотка была», — высказались в Сети.