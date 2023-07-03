Резко стало плохо: режиссер Александр Митта был срочно госпитализирован

Александр Митта. Фото: Global Look Press

Мужчина недавно переболел коронавирусом.

В понедельник, 3 июля, режиссеру Александру Митте внезапно стало плохо. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

90-летний создатель «Экипажа», сериала «Таежный роман» и многих других картин находился в этот момент дома. Скорую помощь вызвал его сын. 

Известно о том, что Александр Наумович недавно переболел коронавирусом. Сейчас же он  пожаловался медикам на слабость в руке и ноге. 

Бригада скорой помощи сочла состояние режиссера опасным. Было принято решение о немедленной госпитализации, передает Telegram-канал Mash.

Читайте также