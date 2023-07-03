«Как-то нам легко вместе»: звезда «Триггера» Роман Маякин высказался о романе с Агатой Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце и звезда сериала «Триггер» Роман Маякин сейчас работают на одной съемочной площадке. В сериале СТС «Плакса» Агата Муцениеце и Роман Маякин играют родителей девочки, которую травят в школе.
Роман Маякин признался, что у него сложились теплые отношения с партнершей по съемочной площадке, бывшей женой Павла Прилучного Агатой Муцениеце.
«У нас общая компания, много знакомых. При этом я даже не могу сказать, что мы раньше были какими-то друзьями, но есть ощущение, что я человека знаю очень давно и очень хорошо. Мне комфортно с ней работать и общаться. Как-то нам легко вместе», — поделился Роман Маякин.
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Роман Маякин прокомментировал роман с Агатой Муцениеце, заявив, что никакого намека на отношения у них даже не было. Совместная фотография на премьере фильма — не в счет.
«Мы на самом-то деле один раз с ней встретились и попали на премьеру фильма. И этого было достаточно, чтобы у нас начался «роман». Такой же «роман» у меня произошел и с Полиной Максимовой, когда мы снимались вместе. Особо много не надо. Меня это забавляет, ну окей», — отреагировал Роман Маякин.
По материалам starhit.ru