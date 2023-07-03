«Как-то нам легко вместе»: звезда «Триггера» Роман Маякин высказался о романе с Агатой Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце и звезда сериала «Триггер» Роман Маякин сейчас работают на одной съемочной площадке. В сериале СТС «Плакса» Агата Муцениеце и Роман Маякин играют родителей девочки, которую травят в школе.

Роман Маякин признался, что у него сложились теплые отношения с партнершей по съемочной площадке, бывшей женой Павла Прилучного Агатой Муцениеце.