Рома Капаклы подкатывает? Марина Африкантова похвасталась огромным букетом из ста пятидесяти роз

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с огромным букетом роз в руках. Как она их удерживала одной рукой — загадка.
Поклонники насчитали, что в охапке примерно сто пятьдесят цветов.
«Девчули, вы видели, какая у меня дома красота?!» — подписала кадр Марина Африкантова.
Называть имя дарителя, устроившего для нее такой потрясающий сюрприз, Марина Африкантова отказалась. Она решила поинтриговать, намекая на то, что у нее появился тайный поклонник.
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Марина Африкантова с букетом роз. Фото: соцсети
Подписчики Марины Африкантовой в телеграм-канале бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Они считают, что букет — дело рук Ромы Капаклы, которому наскучила нищая жизнь с Таней Мусульбес, и он решил подкатить к бывшей жене. С ней, мол, он жил не в пример беззаботнее и богаче, чем с новой возлюбленной.
Эти домыслы не лишены оснований — Рома Капаклы сейчас находится в России и, вполне вероятно, может попробовать вымолить прощение у Марины Африкантовой.