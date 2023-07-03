Рома Капаклы подкатывает? Марина Африкантова похвасталась огромным букетом из ста пятидесяти роз

Марина Африкантова и Рома Капаклы. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова сохраняет интригу, не раскрывая автора сюрприза.

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с огромным букетом роз в руках. Как она их удерживала одной рукой — загадка.

Поклонники насчитали, что в охапке примерно сто пятьдесят цветов. 

«Девчули, вы видели, какая у меня дома красота?!» — подписала кадр Марина Африкантова.

Называть имя дарителя, устроившего для нее такой потрясающий сюрприз, Марина Африкантова отказалась. Она решила поинтриговать, намекая на то, что у нее появился тайный поклонник.

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Марина Африкантова с букетом роз. Фото: соцсети

Подписчики Марины Африкантовой в телеграм-канале бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Они считают, что букет — дело рук Ромы Капаклы, которому наскучила нищая жизнь с Таней Мусульбес, и он решил подкатить к бывшей жене. С ней, мол, он жил не в пример беззаботнее и богаче, чем с новой возлюбленной. 

Эти домыслы не лишены оснований — Рома Капаклы сейчас находится в России и, вполне вероятно, может попробовать вымолить прощение у Марины Африкантовой.

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