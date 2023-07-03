Рома Капаклы подкатывает? Марина Африкантова похвасталась огромным букетом из ста пятидесяти роз

Подписчики Марины Африкантовой в телеграм-канале бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Они считают, что букет — дело рук Ромы Капаклы, которому наскучила нищая жизнь с Таней Мусульбес, и он решил подкатить к бывшей жене. С ней, мол, он жил не в пример беззаботнее и богаче, чем с новой возлюбленной.

Эти домыслы не лишены оснований — Рома Капаклы сейчас находится в России и, вполне вероятно, может попробовать вымолить прощение у Марины Африкантовой.