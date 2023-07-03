19-летний внук Роберта де Ниро умер во сне

В семье 79-летнего актера Роберта де Ниро произошла страшная трагедия. Умер 19-летний внук голливудской звезды Леандро. Причина скоропостижной смерти молодого человека не раскрывается. Известно лишь, что умер он во сне.
О смерти 19-летнего сына сообщила в своих соцсетях дочь Роберта де Ниро.
«Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и буду распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик», - написала в микроблоге дочь де Ниро Дрена.
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Напомним, Дрена - приемная дочь Роберта де Ниро. Ее мать - актриса Дайэнн Эббот была первой женой актера. Сам же 79-летний Роберт де Ниро в эти дни готовится вновь стать отцом. Ребенка вынашивает молодая возлюбленная знаменитости.