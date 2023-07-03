19-летний внук Роберта де Ниро умер во сне

В семье 79-летнего актера Роберта де Ниро произошла страшная трагедия. Умер 19-летний внук голливудской звезды Леандро. Причина скоропостижной смерти молодого человека не раскрывается. Известно лишь, что умер он во сне.

О смерти 19-летнего сына сообщила в своих соцсетях дочь Роберта де Ниро.