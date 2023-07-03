За что зрители раскритиковали третий сезон «Ведьмака»: такого еще не бывало

Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix получила самые разгромные оценки зрителей за всю историю проекта. В среднем поклонники оценили третий сезон на 6,34 балла. При этом первая серия сезона удостоилась более высоких оценок – 7,2 из 10. А хуже других, по мнению зрителей, у создателей сериала получилась четвертая серия – она получила 5,8 баллов.

Поклонникам знаменитой саги предстоит увидеть финальные эпизоды третьего сезона – они выйдут на экран 27 июля. Критики отмечают, что ни одна из серий двух предыдущих сезонов «Ведьмака» не получала столь низких оценок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Фанаты разочарованы еще и уходом исполнителя главной роли – Генри Кавилла. Возможно, это и стало главной причиной такого холодного приема, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные iMDB.