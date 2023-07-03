Брат Дианы Гурцкая прокомментировал слухи о ее отъезде в Абхазию

2 июля Диане Гурцкая исполнилось 45 лет. Но праздника не было по понятным причинам: 20 мая певица потеряла мужа. Петру Кучеренко было всего 46 лет, и его смерть стала для Дианы огромной трагедией. По словам старшего брата певицы, Роберта, Диана понимает, что жизнь продолжается, но пока не может вернуться к привычному образу жизни: ей очень тяжело.

«Она старается, много общается с мамой Петра, мама бывает у нее практически через день, остается у нее дома. Они друг друга утешают. Конечно, и плачут время от времени...» — рассказал Роберт.

В некоторых изданиях появилась информация о том, что Гурцкая якобы уехала из Москвы в Абхазию. Однако брат певицы опроверг эти слухи:

«Это все глупость, что она уехала в Абхазию. В Абхазии она не была 30 лет, у нее там никого нет. Ну куда она уедет? Оставит кладбище и уедет? Это же Диана! Она каждый день ездила на кладбище к Петру».

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Вместе с Дианой скорбит вся ее семья, ведь все знали, что Петр был для нее особенным человеком, что они очень любили друг друга.