«С ней все хорошо»: Рома Капаклы объяснил, куда пропала Таня Мусульбес

Роман Капаклы. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы дал ответ обеспокоенным поклонникам.

Бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Таня Мусульбес, закрутившие жаркий роман, уже почти месяц не вместе. 

Пара покинула Бали. Татьяна Мусульбес проводила время со своими близкими, а Роман Капаклы — со своими. Сейчас, судя по всему, Мусульбес вернулась на Бали, а Капаклы все еще остается в России. Он встречается с друзьями. Накануне, например, Рома Капаклы провел время с Араем Чобаняном.

Понятное дело, в Сети его забросали вопросами о том, где же сейчас Таня Мусульбес. В ответ Рома Капаклы показал скрин их с Таней видеосвязи, давая понять, что они, вопреки домыслам, вместе.

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Таня Мусульбес и Рома Капаклы. Фото: соцсети

«Купается Татьяна. Все с ней хорошо», — ответил на расспросы Роман Капаклы.

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