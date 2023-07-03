«С ней все хорошо»: Рома Капаклы объяснил, куда пропала Таня Мусульбес

Бывшие участники «Дома-2» Роман Капаклы и Таня Мусульбес, закрутившие жаркий роман, уже почти месяц не вместе.

Пара покинула Бали. Татьяна Мусульбес проводила время со своими близкими, а Роман Капаклы — со своими. Сейчас, судя по всему, Мусульбес вернулась на Бали, а Капаклы все еще остается в России. Он встречается с друзьями. Накануне, например, Рома Капаклы провел время с Араем Чобаняном.

Понятное дело, в Сети его забросали вопросами о том, где же сейчас Таня Мусульбес. В ответ Рома Капаклы показал скрин их с Таней видеосвязи, давая понять, что они, вопреки домыслам, вместе.

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