«Бывает слишком горько и больно»: сбежавший во Францию шеф из сериала «Кухня» Назаров* сделал заявление об алкоголизме

Актер Дмитрий Назаров*, который большинству поклонников знаком по роли шеф-повара в сериале СТС «Кухня», ответил на обвинения в алкоголизме.
Артист, сбежавший несколько месяцев назад во Францию, прямо заявил, что уже давно ничего не употребляет.
«Что делаю, когда бывает слишком горько и больно? Оля начинает меня пилить. Плачет, и этим меня пилит, я отбиваюсь. Пью ли я? Нет, не пью больше 13 лет! Этим себя с женой не утешаем, есть другие вещи: мы придумывает что-то новое, например, спектакли», — рассказал Дмитрий Назаров*.
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Напомним, в последнее время Дмитрия Назарова* довольно часто подозревали в злоупотреблении спиртным. Бывшие коллеги таким образом пытались объяснить себе демарши Дмитрия Назарова* — его агрессивное поведение и странные стихи.
По материалам Radio Van
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.