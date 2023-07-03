«Бывает слишком горько и больно»: сбежавший во Францию шеф из сериала «Кухня» Назаров* сделал заявление об алкоголизме

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, в последнее время Дмитрия Назарова* довольно часто подозревали в злоупотреблении спиртным. Бывшие коллеги таким образом пытались объяснить себе демарши Дмитрия Назарова* — его агрессивное поведение и странные стихи.

По материалам Radio Van

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.