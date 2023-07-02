«Больше не комментируем»: Саша Черно зареклась говорить о жизни с Иосифом Оганесяном

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно сделала заявление об отношениях с мужем Иосифом Оганесяном.
Саша Черно поделилась совместным снимком с супругом, объявив, что ставит табу на все публичные разговоры о семье.
«Наши редкие, совместные фото. Мы в прекрасных отношениях. Личную жизнь больше не комментируем», - написала Саша Черно.
В Сети к объявлению брюнетки, которая и ранее уже не раз делала подобные, отнеслись с известной долей скепсиса.
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«Народ, расходимся, кина не будет», «Да, вы в прекрасных отношениях на публику, вам так выгодно. Только у тебя нет никаких чувств к Иосифу, иначе у тебя бы не было таких сомнений и недовольства жизнью. Он хороший отец, друг, но у вас там не семья, а просто игра на публику», «Все классно! Чего тебя бросает из стороны в сторону? Какая-то вечно нелепая! Не счастья, не любви, не быта! Жалкая!» - обсудили в Сети заявление Саши Черно.