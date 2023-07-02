Анна Курникова скрыла развод

42-летняя экс-теннисистка Анна Курникова ведет довольно закрытую жизнь. Спортсменка предпочитает не распространяться о себе. Уже практически двадцать лет она счастлива с певцом Энрике Эглесиасом, родила ему троих детей. Но доподлинно неизвестно, вступила ли пара в официальный брак.

Зато в прессу просочилась информация о другом официальном союзе Анны Курниковой. Оказывается, совсем в юном возрасте Анна Курникова выходила замуж за российского хоккеиста Сергея Федорова. Избранник блондинки был старше нее на одиннадцать лет, а свадьба прошла в 2001 году.

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