Анна Курникова скрыла развод

Анна Курникова. Фото: Global Look Press

Стала известная пикантная деталь о личной жизни теннисистки Анны Курниковой.

42-летняя экс-теннисистка Анна Курникова ведет довольно закрытую жизнь. Спортсменка предпочитает не распространяться о себе. Уже практически двадцать лет она счастлива с певцом Энрике Эглесиасом, родила ему троих детей. Но доподлинно неизвестно, вступила ли пара в официальный брак.

Зато в прессу просочилась информация о другом официальном союзе Анны Курниковой. Оказывается, совсем в юном возрасте Анна Курникова выходила замуж за российского хоккеиста Сергея Федорова. Избранник блондинки был старше нее на одиннадцать лет, а свадьба прошла в 2001 году.

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Примечательно, что отец Анны Курниковой опровергал информацию о ее раннем замужестве, тогда как мама избранника теннисистки рассказывала, что брак был зарегистрирован в одном из ЗАГСов Москвы.

В 2003-м году Сергей Федоров заявлял, что он и Анна Курникова были женаты, но быстро расторгли брак.

По материалам kp.ru.

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