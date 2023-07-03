Люси — смуглая, а Маша — блондинка: как выглядят дочки Энрике Иглесиаса от Анны Курниковой

Все чаще в СМИ возникают слухи о том, что у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса не все ладно в отношениях. Поговаривают, что они вот-вот разойдутся.

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От певца русская теннисистка родила троих детей: у них подрастают 5-летние двойняшки Николас и Люси, а также младшая дочка Мэри, ей три годика. Иглесиас признался, что они дали дочери русское имя — Маша.