Навка прервала молчание на фоне реабилитации Костомарова: «Гораздо важнее тут не сломаться...»

Роман Костомаров прошел сложное лечение — ему ампутировали стопы ног, провели еще ряд важных операционных вмешательств. Теперь олимпийский чемпион проходит реабилитацию. Он учится ходить на временных протезах. Впервые ситуацию прокомментировала его бывшая партнерша в танцах на льду Татьяна Навка.
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«Вопреки расхожему мнению, спортсмены – не боги, а тоже люди. И случиться с нами может все, что угодно. Гораздо важнее тут не сломаться, продолжать жить. Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо», - отметила фигуристка.
«Он активно проходит реабилитацию, есть положительная динамика. Его семья, мы все — товарищи, друзья и коллеги — рядом. И миллионы людей со всей страны поддерживают его. Он это знает, и это придает ему сил», — делится фигуристка в беседе с «Караваном историй».