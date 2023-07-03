Навка прервала молчание на фоне реабилитации Костомарова: «Гораздо важнее тут не сломаться...»

Роман Костомаров прошел сложное лечение — ему ампутировали стопы ног, провели еще ряд важных операционных вмешательств. Теперь олимпийский чемпион проходит реабилитацию. Он учится ходить на временных протезах. Впервые ситуацию прокомментировала его бывшая партнерша в танцах на льду Татьяна Навка.

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