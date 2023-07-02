Кристина Бухынбалтэ увеличила ягодицы: как ее тылы выглядят теперь

Участница «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ много внимания уделяет своей внешности. Брюнетка стремится к совершенству.
Кристина Буханбалтэ увеличила ягодицы. В микроблоге Кристина Бухынбалтэ продемонстрировала, как теперь выглядит ее пятая точка. Сама Кристина заявила, что очень довольна результатом, считая, что сделала все в меру.
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Кристина Бухынбалтэ и ее увеличенные ягодицы. Фото: соцсети
«Как вам моя новая? Честно только. Я осуществила свою мечту и увеличила ягодицы. В целом я вколола 300 мл, все в пределах разумного! Я считаю, что это идеальный результат. А вы?» - поинтересовалась у подписчиков Кристина Бухынбалтэ.
В Сети на новшества отреагировали крайне негативно. Кристину Бухынбалтэ назвали пустышкой и обвинили в подражании Лизе Полыгаловой, чьи идеальные ягодицы - результат работы над своим телом в тренажерном зале.