Кристина Бухынбалтэ увеличила ягодицы: как ее тылы выглядят теперь

«Как вам моя новая? Честно только. Я осуществила свою мечту и увеличила ягодицы. В целом я вколола 300 мл, все в пределах разумного! Я считаю, что это идеальный результат. А вы?» - поинтересовалась у подписчиков Кристина Бухынбалтэ.