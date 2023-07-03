Жаркое признание в любви! Прилучный припал к Брутян в страстном поцелуе — жена разомлела

Павел Прилучный поделился свежим фото с женой Зепюр Брутян. На снимке «мажор» прильнул к возлюбленной в страстном поцелуе, словно признаваясь ей в чувствах. У пары родился уже первенец — сын Микаэль, однако ведут себя супруги как молодожены.
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«Зепюр делает меня лучше!» - отметил Павел.
Павел Прилучный страстно поцеловал Зепюр Брутян. Фото: личный архив
Красавица жена так и млела в объятиях Павла Прилучного. Супруг то и дело задаривает возлюбленную цветами. Зепюр буквально обласкана вниманием мужа.