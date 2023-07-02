«Она кого-то закрыла и не давала расти»: Лолита Милявская высказалась о задавленных Аллой Пугачевой артистах

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская прокомментировала жалобы некоторых артистов на то, что их в свое время давила и притесняла Алла Пугачева.
Лолита Милявская дала понять, что такие высказывания себе позволяют лишь те, чей талант сомнителен, а работоспособность стремится к нулю.
«Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу. Она могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я тоже не всегда попадала. Потому что мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то не обижался. Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два», - рассказала Лолита Милявская во время VK Festа в Санкт-Петербурге.
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Напомним, не так давно сразу несколько артистов припомнили Алле Пугачевой свои загубленные карьеры. Они сочли, что именно вмешательство Примадонны стало для них препятствием на пути к всенародной славе.
По материалам spb.kp.ru.