«Она кого-то закрыла и не давала расти»: Лолита Милявская высказалась о задавленных Аллой Пугачевой артистах

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская прокомментировала жалобы некоторых артистов на то, что их в свое время давила и притесняла Алла Пугачева.

Лолита Милявская дала понять, что такие высказывания себе позволяют лишь те, чей талант сомнителен, а работоспособность стремится к нулю.