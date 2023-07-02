Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан от арабского финансиста

Второго июля звезде фильма «Дрянные девчонки», актрисе Линдси Лохан исполнилось 37 лет. Еще в марте стало известно, что Линдси Лохан ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса. С тех пор актриса старается меньше появляться на людях, не желая привлекать внимания к своему интересному положению.

Но друзья знаменитости на условиях анонимности рассказали, ребенка какого пола родит Линдси Лохан. Как выяснилось, актриса ждет мальчика.

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