Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан от арабского финансиста

Второго июля звезде фильма «Дрянные девчонки», актрисе Линдси Лохан исполнилось 37 лет. Еще в марте стало известно, что Линдси Лохан ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса. С тех пор актриса старается меньше появляться на людях, не желая привлекать внимания к своему интересному положению.
Но друзья знаменитости на условиях анонимности рассказали, ребенка какого пола родит Линдси Лохан. Как выяснилось, актриса ждет мальчика.
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Беременная Линдси Лохан. Фото: соцсети
«Линдси с мужем, Бадером Шаммасом ждут маленького парня и очень скоро. Она очень близка к родам», - поделился приятель Линдси Лохан.
Известно, что рожать Линдси Лохан будет в одной из клиник Дубая. Поддерживать звезду во время родов будет ее мама. Из-за океана в эти дни в Арабские Эмираты прилетят и братья и сестры Линдси Лохан, они хотят познакомиться с племянником.
По материалам TMZ.