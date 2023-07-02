Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан от арабского финансиста

Линдси Лохан и ее муж Бадер Шаммас. Фото: соцсети

37-летняя актриса Линдси Лохан совсем скоро впервые станет мамой. Друзья рассказали, кого ждет знаменитость.

Второго июля звезде фильма «Дрянные девчонки», актрисе Линдси Лохан исполнилось 37 лет. Еще в марте стало известно, что Линдси Лохан ждет первенца от своего мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса. С тех пор актриса старается меньше появляться на людях, не желая привлекать внимания к своему интересному положению.

Но друзья знаменитости на условиях анонимности рассказали, ребенка какого пола родит Линдси Лохан. Как выяснилось, актриса ждет мальчика.

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Беременная Линдси Лохан. Фото: соцсети

«Линдси с мужем, Бадером Шаммасом ждут маленького парня и очень скоро. Она очень близка к родам», - поделился приятель Линдси Лохан.

Известно, что рожать Линдси Лохан будет в одной из клиник Дубая. Поддерживать звезду во время родов будет ее мама. Из-за океана в эти дни в Арабские Эмираты прилетят и братья и сестры Линдси Лохан, они хотят познакомиться с племянником.

По материалам TMZ.

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