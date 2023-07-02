«У меня все размазалось»: Либерж Кпадону разрыдалась, став «Человеком года» на «Доме-2»

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону стала победительницей конкурса «Человек года», финал которого состоялся на телестройке накануне, 1 июля.
Вместе с Либерж за это высокое звание боролись в финале Лиза Полыгалова и Анастасия Голд. В эфире напряженный турнир трех прекрасных дам покажут через неделю.
Но Либерж Кпадону не стала хранить тайну своей победы. В микроблоге она призналась, что победа была для нее очень неожиданной. Она даже не подготовила финальную речь на этот случай. А узнав, что стала «Человеком года», пустила слезу.
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«У меня вон даже все размазалось. Я не просто в шоке, я в большом шоке. Я не могу поверить до сих пор, что меня люди любят. В финал вышли девочки, которые очень многое пережили, построили. И когда начали голосовать за меня, чтобы вы понимали, я даже финальную речь не подготовила. Я про себя лаже думать не думала. Я участвовала в конкурсе: дают задания, надо выполнить по максимуму, на что ты сможешь. А дальше – судьба покажет», - поделилась Либерж Кпадону в микроблоге.