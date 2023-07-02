«У меня все размазалось»: Либерж Кпадону разрыдалась, став «Человеком года» на «Доме-2»

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону стала победительницей конкурса «Человек года», финал которого состоялся на телестройке накануне, 1 июля.

Вместе с Либерж за это высокое звание боролись в финале Лиза Полыгалова и Анастасия Голд. В эфире напряженный турнир трех прекрасных дам покажут через неделю.

Но Либерж Кпадону не стала хранить тайну своей победы. В микроблоге она призналась, что победа была для нее очень неожиданной. Она даже не подготовила финальную речь на этот случай. А узнав, что стала «Человеком года», пустила слезу.

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