На кладбище не пущу! Брат поставил Диане Гурцкой жесткое условие

Если бы не брат Дианы Гурцкой, не было и дня, чтобы артистка не ездила на могилку мужа. Роберт поставил артистке жесткое условие — не посещать кладбище.

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Мужчина убежден, что если в доме есть ребенок, то ездить на погост нужно в определенные дни. Роберт сразу обговорил это с сестрой.

«Я ее не отпускал в понедельник, потому что слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребенок. Поэтому я сказал: «Не даю право это сделать», — поделился брат певицы.

Напомним, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко ушел из жизни 20 мая. Ему было 46 лет. Диана Гурцкая стала женой Кучеренко в сентябре 2005 года.

По материалам «МК»