Родной брат Дианы Гурцкой: «Мама Петра бывает у нее через день. Они друг друга утешают и плачут»

Скоропостижная смерть мужа Петра Кучеренко стала для Дианы Гурцкой тяжелым испытанием. Артистка часто ездит на кладбище, много плачет и без конца предается воспоминаниям. По словам родного брата, Роберта, умом певица понимает, что жизнь продолжается и есть сын, но пока ей сложно.

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С похожими чувствами и мама Петра. С кончиной сына женщина потеряла смысл жизни. К счастью, частые встречи с невесткой приводят ее в чувство. Ровно такой же эффект они имеют и для артистки.

«Она старается (справиться с ситуацией — прим. ред.), много общается с мамой Петра, мама бывает у нее практически через день, остается у нее дома. Они друг друга утешают. Конечно, и плачут время от времени», — поделился родственник.

По материалам «МК»